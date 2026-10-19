Condena a Atta Gerala por contrabando de rieles: “Fue un delito de poder”

En diálogo exclusivo con Aries, el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, habló de la condena que recibió Atta Gerala, considerado partícipe necesario del contrabando de rieles del ferrocarril General Belgrano y dijo que nada podría haberse ejecutado sin su consentimiento, habida cuenta que durante tres décadas encabezó el poder político en la zona.

Recordemos que en abril pasado el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta absolvió por el beneficio de la duda al exjefe comunal, sentencia que fue apelada por la fiscalía y revisada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal que anuló la absolución y ordenó que a Atta Gerala se le dicte una pena acorde al delito cometido.

Anteriormente -en juicio abreviado- el hijo del exintendente, Miguel “Llopi” Gerala, fue condenado a seis años de prisión. Por los hechos también fueron penados un contrabandista, un agente de la Policía de Salta y un gendarme.

Corrupción y temor al poder municipal

El fiscal Villalba subrayó la dificultad de probar delitos de corrupción porque dijo que “nunca el imputado está con las manos en la masa, sino que lo hace a través de otras personas”, sin embargo, aseguró que en el chaco salteño “no se movía un alfiler sin que él lo sepa”.

Por otra parte, remarcó que el “temor al poder municipal” sumó complejidad a la investigación y recordó que “en el juicio se puso al debate de los jueces la declaración de una persona de la comunidad originaria que dijo que tenían miedo de denunciar este tipo de delitos y que las denuncias no iban adelante, que eran cajoneadas”.

Cómo inició la causa

El equipo fiscal tomó conocimiento de lo que estaba pasando con los rieles del ramal C25 a partir de una investigación vinculada a un comerciante al que seguían desde 2023 por contrabando de neumáticos. Al intervenir su línea telefónica descubrieron que hablaba con Llopi y que se jactaba de poseer la estructura suficiente para el saqueo de los rieles, con camiones para su traslado.

A partir de entonces corroboraron que el negocio ilegal se realizaba con el consentimiento de Atta Gerala y que su hijo coordinaba las tareas de extracción, usando la camioneta del padre. Además, se probó que “Llopi” proveía las herramientas de corte, acopiaba los rieles y luego los transportaba hacia Orán, con previa comunicación con agentes de seguridad cómplices.