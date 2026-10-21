Aguas Blancas y Salvador Mazza piden a la Justicia frenar a ARCA y advierten que peligra la paz social

Los municipios salteños de Aguas Blancas y Salvador Mazza presentaron un amparo con pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender las nuevas restricciones de ARCA al comercio fronterizo. Advierten que la decisión afecta la actividad económica de la zona y podría desencadenar conflictos sociales.

El abogado Adrián Albornoz, representante legal de ambos municipios, explicó en Pelo & Barba, por Aries, que buscan detener los efectos de la disposición mientras avanzan las gestiones para encontrar una solución.

El temor a nuevos conflictos en la frontera

Albornoz aseguró que los intendentes consideran que las restricciones comprometen la paz social y recordó que medidas similares provocaron enfrentamientos, protestas y cortes de rutas en años anteriores.

“El norte tiene este recuerdo y de que saben cómo comienzan las cosas, pero no saben cómo terminan”, advirtió.

El letrado sostuvo que la situación afecta especialmente a comerciantes y trabajadores vinculados al tráfico fronterizo, una actividad de la que dependen numerosas familias.

Esperan una respuesta de la Justicia Federal

El abogado aclaró que la medida cautelar busca suspender temporalmente las restricciones, mientras se desarrollan negociaciones entre las autoridades argentinas y bolivianas.

También planteó que los municipios buscan evitar que el deterioro económico termine provocando nuevas situaciones de tensión.

Hasta el momento, Albornoz no informó que la Justicia hubiera resuelto el pedido de la cautelar.