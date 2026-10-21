Sáenz alertó por el envejecimiento de la población y anunció nuevas políticas de cuidado

El gobernador Gustavo Sáenz advirtió sobre el riesgo de una crisis en los servicios destinados al cuidado de adultos mayores y anunció que Salta avanzará en la planificación de políticas públicas junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

A través de una publicación en Instagram, el mandatario señaló que el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad plantean nuevos desafíos para la provincia.

“Nuestro objetivo a mediano plazo es evitar la crisis de los servicios de cuidados de mayores”, expresó.

La demanda de cuidados y la infraestructura

Sáenz explicó que la planificación provincial buscará evitar que siga creciendo la brecha entre la demanda de cuidados y la capacidad de respuesta de los servicios disponibles.

Entre las prioridades mencionó la adaptación de la infraestructura existente para que responda adecuadamente a las necesidades de las personas mayores.

El gobernador también sostuvo que estos cuidados fueron históricamente asumidos por las familias, especialmente por las mujeres, y planteó la necesidad de desarrollar respuestas más amplias desde las políticas públicas.

El desafío del envejecimiento poblacional

En su publicación, Sáenz citó proyecciones del INDEC según las cuales la población mayor de 60 años crecería un 40% hacia 2040.