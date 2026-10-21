Pasos fronterizos de Salta: están habilitados los cruces con Chile, Bolivia y Paraguay

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este miércoles 21 de octubre se encuentran habilitados los principales pasos fronterizos hacia Chile, Bolivia y Paraguay, aunque recomendó extremar las precauciones por las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas de alta montaña.

En la frontera con Chile, el Paso de Sico permanece habilitado para todo tipo de vehículos, de 9 a 19 horas, con temperaturas de hasta 13°C y vientos de 19 km/h. En tanto, Socompa continúa destinado exclusivamente al transporte ferroviario, con vientos previstos de 82 km/h. El Paso de Jama, ubicado en Jujuy, también está habilitado de 8 a 20 horas, con vientos de 69 km/h.

Respecto de los cruces con Bolivia, Defensa Civil informó que Salvador Mazza y Los Toldos están habilitados las 24 horas. El puente internacional de Aguas Blancas también figura habilitado durante todo el día, mientras que el servicio de chalanas funciona de 7 a 9 horas, según el parte oficial.

Por otra parte, el paso de Misión La Paz, que conecta Argentina con Paraguay, está habilitado de 7 a 20 horas. Para la zona se pronostica una máxima de 38°C, con cielo nublado y vientos de 14 km/h.

Las autoridades recomendaron llevar DNI o pasaporte vigente, verificar la documentación del vehículo y consultar las condiciones de las rutas antes de viajar. En los pasos de montaña, también aconsejaron llevar abrigo, combustible suficiente y elementos de emergencia.