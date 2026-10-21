Alerta en Salta por viento Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para este miércoles 21 de octubre por la presencia de viento Zonda y vientos fuertes en distintas zonas de la provincia.

Por un lado, se informó una alerta amarilla por viento Zonda para Valle Cachi, Cafayate, San Carlos, Rosario de Lerma, Molinos, La Poma, La Caldera y Chicoana. Según el parte difundido, se prevén vientos sostenidos de 40 a 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

Además, advirtió por viento fuerte en la región Puna-Los Andes, con afectación en Cachi, Molinos, La Poma, Cafayate y San Carlos. En este caso, se esperan vientos sostenidos de 50 a 70 km/h y ráfagas de hasta 100 km/h en zona de montaña.

Entre las recomendaciones oficiales, la Subsecretaría de Defensa Civil pidió asegurar techos, carteles y objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y circular solo si es necesario. También recomendó extremar la precaución al conducir por la presencia de polvo en suspensión y ráfagas repentinas.