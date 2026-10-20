Aeropuerto de Salta: los vuelos operan con normalidad este martes

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta opera con normalidad este martes 20 de octubre, sin demoras ni cancelaciones informadas en la cartelera de Aeropuertos Argentina al momento de la consulta.

El reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil también señala que los vuelos nacionales e internacionales se desarrollan con normalidad y que la terminal permanece abierta, con sus servicios comerciales y gastronómicos habilitados.

La atención al pasajero está disponible de 5 a 23, mientras que el estacionamiento y los servicios de transporte público funcionan habitualmente.

Para quienes tengan previsto viajar, se recomienda presentarse con al menos dos horas de anticipación en vuelos nacionales, llevar la documentación correspondiente y verificar el estado del servicio con la aerolínea.

Aunque actualmente no se reportan inconvenientes, los horarios y las condiciones operativas pueden modificarse durante la jornada.