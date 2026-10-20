Rutas de Salta: lluvias, niebla, baches y obras complican la circulación este martes

Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan distintas complicaciones este martes 20 de octubre, principalmente por lloviznas, niebla, baches, presencia de animales sueltos y trabajos de mantenimiento.

Según los informes actualizados de la Subsecretaría de Defensa Civil y Vialidad, los caminos permanecen mayormente transitables, aunque se recomienda extremar las precauciones en varios sectores de la provincia.

Ruta 68 y Cuesta del Obispo: precaución por lluvias y niebla

La Ruta Nacional 68 presenta sectores con lloviznas y acumulación de agua, lo que puede provocar calzadas resbaladizas y aumentar las distancias de frenado.

En Cafayate también se registran trabajos en alcantarillas entre los kilómetros 45 y 50, con paso alternado.

Por su parte, en la Ruta Provincial 33, a la altura de El Nogalar, se advierte sobre niebla intensa durante la mañana, lloviznas y visibilidad reducida.

Se recomienda circular con luces bajas encendidas y disminuir la velocidad.

Ruta 40 y Ruta 51: maquinaria y sectores deteriorados

En la Ruta Nacional 40, a la altura de Seclantás, se registra presencia de maquinaria pesada y personal trabajando sobre el camino.

También se advierte sobre sectores de ripio al sur de Cafayate.

En la Ruta Nacional 51, especialmente en el acceso a Campo Quijano, hay baches y material suelto. En el departamento Los Andes se reportan además heladas matutinas, sectores de ripio y trabajos sobre un puente.

En la Ruta Provincial 27, hacia Tolar Grande, se registra circulación de camiones y maquinaria pesada, con sectores afectados por fuertes vientos y material suelto.

Paso reducido y desvíos en rutas provinciales

La Ruta Provincial 44 presenta circulación limitada a un solo carril en el kilómetro 5 y paso reducido en el kilómetro 22, con tránsito alternado.

En Metán, las rutas provinciales 35 y 45 registran desvíos por trabajos de mantenimiento.

En Molinos, la RP55 presenta badenes y derrumbes menores, por lo que se recomienda circular con vehículos de doble tracción.

Mientras tanto, en Rivadavia se advierte sobre caminos con huellas profundas y barro, y en Orán persiste la presencia de animales sueltos sobre distintas rutas.

Rutas nacionales transitables, pero con precaución

El informe de las 7:30 indica que las rutas nacionales 9, 16, 34, 50, 51, 68 y 86 presentan sectores con obras, baches u otras dificultades.

Las rutas nacionales 40 y 81 figuran como transitables, aunque se recomienda conducir con precaución.

Ante estas condiciones, se solicita respetar la señalización vial, reducir la velocidad y verificar el estado de las rutas antes de emprender un viaje, especialmente hacia zonas de montaña.