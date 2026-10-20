Pasos fronterizos de Salta: Sico cerrado y fuertes vientos en Jama complican el cruce a Chile

Los pasos internacionales que conectan Salta con Chile, Bolivia y Paraguay presentan distintas condiciones este martes 20 de octubre. Mientras algunos permanecen habilitados, el paso de Sico continúa cerrado y en Jama se reportan vientos de 92 km/h, lo que obliga a extremar las precauciones.

Según los informes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil, las condiciones meteorológicas en la cordillera podrían dificultar la circulación por la presencia de ráfagas intensas, polvo en suspensión y bajas temperaturas.

Chile: Sico cerrado y Jama habilitado con fuertes vientos

El paso de Sico permanece cerrado para toda clase de vehículos. En la zona se prevén temperaturas de entre -1° y 8°, con vientos de 35 km/h.

Por su parte, Jama está habilitado de 8 a 20 para todo tipo de vehículos, aunque el reporte advierte sobre vientos de 92 km/h y ráfagas intensas. Las temperaturas oscilarán entre -2° y 13°.

En tanto, Socompa se encuentra habilitado únicamente para tránsito ferroviario, con vientos de 83 km/h y temperaturas de entre 2° y 9°.

Bolivia: pasos informados como habilitados

En la frontera con Bolivia, el parte consigna que el puente internacional de Aguas Blancas y el paso Salvador Mazza tienen atención durante las 24 horas.

También figura habilitado durante todo el día el paso Los Toldos, mientras que el servicio de chalanas de Aguas Blancas funciona de 7 a 19, sujeto a las condiciones del río.

Sin embargo, la habilitación formal de los pasos no descarta interrupciones por protestas u otras circunstancias. En Salvador Mazza, donde se registraron bloqueos por el conflicto comercial vinculado con ARCA, se recomienda confirmar la circulación efectiva antes de viajar.

Paraguay: Misión La Paz habilitado

El paso internacional de Misión La Paz, que comunica Salta con Paraguay, figura habilitado de 7 a 20.

Para la zona se prevén condiciones de cielo nublado, con temperaturas de entre 19° y 29° y vientos de 13 km/h.

Las autoridades recomiendan llevar DNI y la documentación del vehículo, respetar la señalización y conducir con precaución ante posibles cambios en el estado de los caminos próximos al río Pilcomayo.

Antes de emprender un viaje internacional, se aconseja consultar el estado actualizado del paso elegido, especialmente en los sectores cordilleranos y en las fronteras afectadas por conflictos comerciales.