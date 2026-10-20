EDESA anunció cortes de luz en Capital y Metán: qué barrios estarán afectados este martes

EDESA informó que este martes 20 de octubre se realizarán cortes programados del suministro eléctrico en Salta Capital y Metán, debido a trabajos de ampliación y renovación de las redes de media y baja tensión.

Según el cronograma publicado por la distribuidora, las interrupciones tendrán una duración estimada de cuatro horas, aunque los horarios varían según la localidad.

Salta Capital: cortes desde las 8

En la zona norte de la capital, el corte está previsto desde las 8 hasta las 12, por tareas de renovación de la red eléctrica.

Los sectores alcanzados son los barrios 17 de Octubre, Juan Manuel de Rosas, Jaime Durán, Ciudad del Milagro, 15 de Septiembre, La Caldera, Urbanización La Misión, La Misión II y La Misión III, además de zonas aledañas.

Metán: interrupciones desde las 7:30

En San José de Metán, la suspensión del servicio está programada entre las 7:30 y las 11:30, por trabajos de ampliación de la red de media y baja tensión.

Las tareas afectarán sectores de barrio San José, en el polígono delimitado por las calles Mariano Moreno, Cancha de Veteranos, Santa Fe y R. Piedras.

También se incluyen barrio Sarmiento, el predio Veteranos de Fútbol y zonas rurales aledañas, en la continuación de calle Río Piedras hacia el cementerio.

Un corte anunciado en Embarcación fue cancelado

EDESA también informó que el corte previsto para las 8 en Embarcación, departamento Orán, figura como cancelado.

La interrupción había sido programada por tareas de renovación de la red de media y baja tensión.

Los usuarios pueden consultar las modificaciones del cronograma en el sitio oficial de EDESA, dentro de la sección Obras en tu barrio.