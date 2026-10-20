Licencia de conducir: tres barrios tendrán atención municipal esta semana

La Municipalidad de Salta continúa llevando el Móvil de Licencias de Conducir a distintos barrios de la ciudad, para que los vecinos puedan realizar gestiones sin necesidad de trasladarse a las oficinas habituales.

El servicio permite completar el 100% del trámite de renovación del carnet y avanzar en gran parte de los requisitos necesarios para obtener la primera licencia.

Dónde atenderá el móvil

El cronograma previsto para esta semana incluye tres puntos de atención:

Martes 20 de octubre: Centro Vecinal de barrio Roberto Romero, en Apeninos y Mercedes Güemes, manzana 140, lote 11.

Jueves 22 de octubre: Taller del Roperito, en manzana 483 A, local 1, torre F, barrio El Huaico.

Viernes 23 de octubre: barrio 15 de Febrero, manzana X, lote 17.

La atención se realizará durante la mañana y por orden de llegada, sin necesidad de reservar un turno previo.

Qué trámites se pueden hacer

Además de renovar la licencia, los vecinos podrán iniciar gestiones para obtener el carnet por primera vez, presentar o imprimir el comprobante del CENAT y tramitar certificados vinculados con deudas alimentarias e infracciones electorales.

También podrán realizar evaluaciones de visión, audición y psicológicas, además de completar el Formulario Único de Trámite (FUT).

La Municipalidad recomienda consultar previamente los requisitos y la documentación necesaria en su página oficial de licencias de conducir.

El servicio busca acercar las gestiones a los barrios y facilitar el acceso a los trámites de tránsito.