Licencia de conducir: tres barrios tendrán atención municipal esta semana

Los vecinos podrán renovar completamente su carnet y realizar trámites para obtener la primera licencia. La atención será por orden de llegada.
Salta20/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta continúa llevando el Móvil de Licencias de Conducir a distintos barrios de la ciudad, para que los vecinos puedan realizar gestiones sin necesidad de trasladarse a las oficinas habituales.

El servicio permite completar el 100% del trámite de renovación del carnet y avanzar en gran parte de los requisitos necesarios para obtener la primera licencia.

Dónde atenderá el móvil

El cronograma previsto para esta semana incluye tres puntos de atención:

  • Martes 20 de octubre: Centro Vecinal de barrio Roberto Romero, en Apeninos y Mercedes Güemes, manzana 140, lote 11.

  • Jueves 22 de octubre: Taller del Roperito, en manzana 483 A, local 1, torre F, barrio El Huaico.

  • Viernes 23 de octubre: barrio 15 de Febrero, manzana X, lote 17.

La atención se realizará durante la mañana y por orden de llegada, sin necesidad de reservar un turno previo.

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Qué trámites se pueden hacer

Además de renovar la licencia, los vecinos podrán iniciar gestiones para obtener el carnet por primera vez, presentar o imprimir el comprobante del CENAT y tramitar certificados vinculados con deudas alimentarias e infracciones electorales.

También podrán realizar evaluaciones de visión, audición y psicológicas, además de completar el Formulario Único de Trámite (FUT).

La Municipalidad recomienda consultar previamente los requisitos y la documentación necesaria en su página oficial de licencias de conducir.

El servicio busca acercar las gestiones a los barrios y facilitar el acceso a los trámites de tránsito.

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