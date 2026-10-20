Salta bajo doble alerta: viento Zonda y ráfagas de hasta 90 km/h

Salta enfrenta este martes 20 de octubre una doble alerta meteorológica por vientos fuertes y viento Zonda, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en sectores de la Puna y los Valles Calchaquíes.

Según los informes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil, las condiciones adversas se extenderán desde la mañana hasta la noche y podrían ocasionar dificultades en rutas, caída de objetos y reducción de la visibilidad.

Vientos fuertes con ráfagas de hasta 90 km/h

Una de las advertencias comprende sectores de Cachi, Molinos, La Poma, Cafayate y San Carlos, donde se prevén vientos sostenidos de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.

El fenómeno podría provocar tolvaneras y complicar la circulación en caminos rurales, rutas de montaña y sectores expuestos.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones al conducir.

Alerta por viento Zonda en siete zonas

El segundo informe advierte sobre la posibilidad de viento Zonda en el Valle de Cachi, Molinos, La Poma, Cafayate, San Carlos, La Caldera y Rosario de Lerma.

Para estas zonas se estiman velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Entre los posibles efectos se encuentran la caída de ramas, carteles y objetos sueltos, además del incremento del riesgo de incendios.

Recomendaciones para la población

Ante estas condiciones, se aconseja asegurar techos, chapas, toldos y macetas, evitar actividades al aire libre y mantenerse alejados de árboles, postes y cables.

Para quienes deban circular, se recomienda reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y extremar las precauciones ante la presencia de polvo en suspensión.

También se solicita evitar quemas y cualquier actividad que implique el uso de fuego en zonas rurales.

Ambas advertencias tienen vigencia durante este martes. Ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911, disponible las 24 horas.