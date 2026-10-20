Cortan calle Esteco desde hoy: las obras se extenderán hasta el 6 de noviembre

Desde este martes 20 de octubre, a las 8 de la mañana, habrá un corte de tránsito en calle Esteco, entre Tucumán y Pellegrini, en sentido norte-sur, debido a trabajos de renovación de la calzada.

La Municipalidad de Salta informó que la interrupción se extenderá hasta el 6 de noviembre, por lo que los conductores deberán buscar recorridos alternativos durante más de dos semanas.

Qué trabajos se realizarán

Las tareas comenzarán con la demolición de las placas de pavimento deterioradas, que actualmente dificultan la circulación de vehículos.

Posteriormente, se realizarán trabajos de enripiado y nivelación para preparar la estructura de la calzada, antes de colocar el nuevo material de pavimentación.

El objetivo es recuperar las condiciones de circulación en ese sector de calle Esteco.

Recomiendan utilizar vías alternativas

Durante la ejecución de las obras habrá desvíos vehiculares en el tramo intervenido.

Desde el municipio solicitaron a los conductores respetar la señalización, circular con precaución y utilizar calles alternativas para evitar inconvenientes.

El operativo está previsto hasta el viernes 6 de noviembre, de acuerdo con el cronograma oficial.