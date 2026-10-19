Milei viaja a España con Quirno y Ravier: se reunirá con dirigentes políticos y economistas

El presidente Javier Milei viajará este lunes 19 de octubre a España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier, para cumplir una agenda de actividades políticas y académicas en Madrid.

Según informó Noticias Argentinas, la comitiva partirá a las 23 y llegará a la capital española el martes 20, alrededor de las 13, hora argentina. Sin embargo, las actividades del mandatario comenzarán el miércoles 21.

El primer compromiso será a las 5.15, hora argentina, en el Nueva Economía Fórum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Posteriormente, a las 8, Milei mantendrá un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, donde también disertará durante la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

Reunión con Isabel Díaz Ayuso y regreso a la Argentina

La agenda continuará a las 10 con una visita a la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox. Dos horas después, el Presidente se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las dirigentes del Partido Popular con quienes mantiene afinidad política.

A las 14 está prevista una entrevista con el periodista Fernando González, del medio El Observador, en el hotel Hyatt Hesperia.

El regreso a la Argentina está programado para las 16 del miércoles, con llegada a Buenos Aires el jueves 22 a las 8.

Antes de viajar, Milei estará en Neuquén

Previo a su partida hacia España, el mandatario tiene previsto participar este lunes, a las 17, de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en el Espacio DUAM de Neuquén, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La actividad estará vinculada al desarrollo de la industria energética y las inversiones en el sector petrolero.

La visita a España se producirá después de la gira que Milei realizó la semana pasada por Estados Unidos y en medio de la campaña electoral española, de cara a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Por el momento, la agenda difundida no contempla reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.