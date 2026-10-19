CAME apuntó contra ARCA por las restricciones en la frontera y alertó por posibles estallidos sociales en el norte

El director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniwz, cuestionó duramente las restricciones comerciales establecidas por ARCA para las zonas fronterizas y aseguró que las decisiones nacionales desconocen la realidad económica y social de localidades como Aguas Blancas y Salvador Mazza.

En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, el dirigente advirtió que este tipo de disposiciones se repiten desde hace años y terminan generando enfrentamientos entre las comunidades fronterizas y las fuerzas federales.

“Son medidas históricas, no es algo nuevo, que adoptan gente que no ha transitado ni una hora lo que es un centro fronterizo y desconocen por completo los vínculos intrafamiliares a un lado y otro de las fronteras”, afirmó.

Cuestionamientos a las restricciones de ARCA

Hryniwz apuntó contra la Resolución General 5910/2026 de ARCA, al considerar que impone limitaciones a la comercialización de productos argentinos sin ofrecer una respuesta equivalente al ingreso ilegal de mercadería extranjera.

Según sostuvo, la situación genera una desventaja para los comerciantes formales que cumplen con sus obligaciones tributarias y deben competir con productos que ingresan por circuitos informales.

“No hay reciprocidad, no hay racionalidad”, cuestionó.

El representante de CAME advirtió que las restricciones terminan perjudicando al comercio, al Estado y a los pequeños empresarios de las localidades fronterizas.

También señaló que las fuerzas federales quedan expuestas a conflictos sociales derivados de medidas que, a su entender, no contemplan las características económicas de cada región.

“El contrabando únicamente se va a resolver con medidas económicas”

Para Hryniwz, el problema no se soluciona exclusivamente con controles y prohibiciones.

“El contrabando es un delito de orden económico que únicamente se va a resolver con medidas económicas”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que CAME impulsa desde 2018 una Ley de Comercio Vecinal Fronterizo, presentada en el Congreso en 2023 y retomada durante este año.

La iniciativa propone regular los intercambios comerciales entre localidades de países vecinos, establecer mecanismos que contemplen las diferencias cambiarias e impositivas y promover la instalación de empresas en las zonas fronterizas.

El dirigente consideró que un régimen de estas características permitiría formalizar operaciones, mejorar la recaudación tributaria y generar puestos de trabajo registrados.

Finalmente, reclamó que las políticas nacionales tengan en cuenta las particularidades de las fronteras argentinas antes de imponer restricciones que, según su evaluación, pueden agravar los conflictos existentes.