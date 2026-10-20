Reforma laboral: el Gobierno postergó la entrada en vigencia del FAL

El Gobierno nacional volvió a postergar la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), uno de los instrumentos incorporados por la reforma laboral para afrontar determinadas obligaciones derivadas de la finalización de las relaciones de trabajo.

Mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei trasladó la entrada en vigencia del régimen del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2026.

La medida también amplió de seis a doce períodos mensuales el plazo inicial durante el cual los fondos deberán acumular recursos antes de comenzar a atender las obligaciones previstas.

El Ejecutivo explicó que el sistema necesita más tiempo para completar adecuaciones informáticas, procedimientos operativos y pruebas técnicas.

Los fondos se instrumentarán mediante mecanismos financieros regulados por la Comisión Nacional de Valores, con contribuciones de los empleadores del sector privado.

La postergación fue solicitada por entidades vinculadas con los fondos de inversión, fideicomisos y agentes de bolsa, que advirtieron sobre las dificultades para implementar el régimen en los plazos previstos.

Con esta modificación, las empresas tendrán un mes adicional antes del inicio del sistema, mientras que el período mínimo de acumulación de recursos se extenderá a un año.