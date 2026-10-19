La balanza comercial marca US$ 2.976 millones en septiembre y consolida 34 meses positivos

El dinamismo del intercambio global, que totalizó 17.095 millones de dólares con un incremento interanual del 11,6%, estuvo empujado principalmente por un fuerte repunte del 23,5% en las exportaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la performance a través de sus redes sociales al destacar que los cuatro grandes rubros mostraron crecimiento, sobresaltando el salto histórico del 89,1% en combustibles y energía, así como el mejor desempeño en manufacturas industriales desde finales de 2012.

En la vereda opuesta, las importaciones experimentaron una retracción interanual del 1,8% explicada por una caída en las cantidades adquiridas del exterior, lo que permitió sostener la racha positiva por trigésimo cuarto mes consecutivo.

Al repasar el mapa de socios comerciales, el superávit se vio apalancado por saldos favorables con Estados Unidos y Chile, compensando con holgura los déficits registrados con gigantes regionales y globales como Brasil y China, y elevando el acumulado de los primeros nueve meses del año por encima de los 21.000 millones de dólares.

(Con información de Perfil)