El futuro de las jubilaciones: por qué un economista recomienda ahorrar desde ahora

El economista Santiago Konstantinovsky advirtió que el sistema jubilatorio argentino enfrenta problemas estructurales por la relación entre la cantidad de trabajadores que realizan aportes y el número de personas que reciben prestaciones.

En Vale Todo, por Aries, explicó que el financiamiento previsional depende, en parte, de las contribuciones de los trabajadores activos, una situación que se vuelve más compleja cuando crece la informalidad laboral.

“Cada vez hay menos activos porque hay más informalidad, cada vez hay menos activos porque la tasa de natalidad es más baja”, sostuvo.

El cofundador de Agencia Kairos señaló que estas dificultades no son exclusivas de Argentina, aunque consideró que el país enfrenta una situación especialmente delicada.

La importancia de ahorrar para el retiro

Konstantinovsky cuestionó la falta de planificación financiera y planteó que muchas personas siguen confiando exclusivamente en sus futuros ingresos jubilatorios.

Por eso, recomendó evaluar alternativas de ahorro e inversión de largo plazo que permitan complementar los ingresos al finalizar la vida laboral.

También recordó que existen fondos y seguros de retiro, aunque su conveniencia depende de la situación económica, la capacidad de ahorro y los riesgos que cada persona esté dispuesta a asumir.

“El sistema no va a mejorar en ese sentido, es un problema estructural”, opinó el economista, al señalar que los cambios demográficos requieren soluciones sostenidas durante varios gobiernos.