Tragedia en Ecuador: un sacerdote murió tras caerle una cruz encima durante una misa

Una conmovedora tragedia sacudió a la comunidad católica de Guayaquil, Ecuador. El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció mientras oficiaba la eucaristía en la iglesia Perpetuo Socorro, luego de que la pesada cruz de madera instalada detrás del altar mayor se desprendiera de la pared y cayera directamente sobre él.

El accidente quedó grabado en vivo

Según indicó Infobae, el trágico suceso ocurrió durante la misa diaria y fue presenciado no solo por los feligreses reunidos en el templo, sino también por decenas de personas que seguían la ceremonia a través de una transmisión por internet.

En las imágenes grabadas se observa el momento exacto en que la estructura cedió desde la pared del presbiterio. Pese a la desesperada reacción de los asistentes, quienes corrieron de inmediato para socorrer al párroco y pedir una ambulancia, las lesiones provocadas por el impacto resultaron fatales.

Comunicado de la Arquidiócesis

A través de un comunicado oficial, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del religioso e informó que el presbítero "ha partido a la Casa del Padre". Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor y ejercía como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, ubicada en la Vicaría Centro de la ciudad.

Las autoridades eclesiásticas manifestaron sus condolencias a la familia y allegados del sacerdote, en tanto no se precisaron detalles técnicos sobre las causas del desprendimiento de la estructura.