Hogares en rojo y bancos a la defensiva: el impacto de la mora en el sistema financiero

El peso del deterioro recae abrumadoramente sobre los hogares, que registran una morosidad cercana al 13%—más de tres veces la de las empresas— impulsada especialmente por el salto en los préstamos personales y el estancamiento general del financiamiento familiar.

Esta situación de vulnerabilidad en la base de la pirámide crediticia ya comenzó a erosionar la rentabilidad de corto plazo de las entidades bancarias a través de mayores cargos por incobrabilidad, aunque el sistema mantiene sólidos niveles de cobertura y patrimonios robustos para absorber el impacto.

(Con información de Cronista)