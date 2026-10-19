Hogares en rojo y bancos a la defensiva: el impacto de la mora en el sistema financiero

El endeudamiento de las familias se convirtió en el principal flanco débil del sistema financiero, donde el ratio de irregularidad se consolidó en el 8%.
Economía19/10/2026Iván LuisIván Luis

deudas-familias-1024x683

El peso del deterioro recae abrumadoramente sobre los hogares, que registran una morosidad cercana al 13%—más de tres veces la de las empresas— impulsada especialmente por el salto en los préstamos personales y el estancamiento general del financiamiento familiar. 

Esta situación de vulnerabilidad en la base de la pirámide crediticia ya comenzó a erosionar la rentabilidad de corto plazo de las entidades bancarias a través de mayores cargos por incobrabilidad, aunque el sistema mantiene sólidos niveles de cobertura y patrimonios robustos para absorber el impacto.

(Con información de Cronista)

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail