Hogares en rojo y bancos a la defensiva: el impacto de la mora en el sistema financiero

La balanza comercial marca US$ 2.976 millones en septiembre y consolida 34 meses positivos
Iván LuisEconomía19/10/2026
La economía argentina mostró un superávit comercial de 2.976 millones de dólares, marcando el segundo registro más alto de 2026.
El peso del deterioro recae abrumadoramente sobre los hogares, que registran una morosidad cercana al 13%—más de tres veces la de las empresas— impulsada especialmente por el salto en los préstamos personales y el estancamiento general del financiamiento familiar.
Esta situación de vulnerabilidad en la base de la pirámide crediticia ya comenzó a erosionar la rentabilidad de corto plazo de las entidades bancarias a través de mayores cargos por incobrabilidad, aunque el sistema mantiene sólidos niveles de cobertura y patrimonios robustos para absorber el impacto.
(Con información de Cronista)