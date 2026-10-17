Fondo de Asistencia Laboral: quién pone el dinero y qué cambia para los trabajadores

El economista Santiago Konstantinovsky explicó cómo funcionará el FAL, previsto para noviembre, y qué cambios implicará para empresas y empleados.
Economía17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral para ayudar a las empresas a afrontar indemnizaciones, tiene previsto comenzar a funcionar el 1° de noviembre, aunque entidades del mercado financiero solicitaron una nueva prórroga.

En Vale Todo, por Aries, el economista Santiago Konstantinovsky, cofundador de Agencia Kairos, explicó que el sistema permitirá a los empleadores acumular recursos destinados exclusivamente al pago de futuras desvinculaciones.

“No cambia nada el recibo de sueldo del empleado, no se tocan para nada los aportes del empleado”, afirmó.

El especialista aclaró que el financiamiento provendrá de contribuciones patronales, con alícuotas del 2,5% para las pymes y del 1% para las grandes empresas, según la reglamentación vigente.

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Para Konstantinovsky, el mecanismo busca evitar que una indemnización elevada comprometa la continuidad económica de una empresa, especialmente cuando se trata de trabajadores con muchos años de antigüedad.

También explicó que el fondo podrá utilizarse después de un período inicial de aportes y para relaciones laborales registradas con al menos un año de antigüedad.

Sin embargo, aclaró que el dinero acumulado no necesariamente alcanzará para cubrir todas las indemnizaciones. Si resulta insuficiente, el empleador deberá afrontar la diferencia.

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