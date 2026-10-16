Criar a un hijo en septiembre costó hasta $728.000 y volvió a superar a la inflación

Según el informe oficial, las subas mensuales alcanzaron el 2,2% para los bebés menores de un año y los niños de entre 1 y 3 años, mientras que treparon al 2,4% para los grupos etarios de 4 a 5 años y de 6 a 12 años, consolidando una presión constante sobre los presupuestos de los hogares.

El principal motor de este incremento provino del rubro específico de costos del cuidado, que experimentó un salto del 2,8% a partir de la valorización del tiempo teórico requerido para estas actividades y su cruce con las remuneraciones del personal de casas particulares.

En paralelo, los gastos en bienes y servicios —vinculados directamente a los umbrales de la canasta básica total— avanzaron un 1,7%, ubicándose por debajo de un índice inflacionario general que se posicionó en el 1,9% para el noveno mes del año.

Como resultado de esta dinámica, criar a un menor en la Argentina requirió durante septiembre desembolsos que oscilaron entre los $570.832 para un bebé menor de un año y los $728.850 para chicos de entre 6 y 12 años, pasando por los $679.816 para la franja de 1 a 3 años y los $579.752 para los infantes de 4 y 5 años.

Estos montos contrastan fuertemente con los parámetros generales de pobreza e indigencia informados para el período, donde una familia tipo necesitó percibir al menos $1.632.505 mensuales para no caer bajo la línea de pobreza.

(Con información de Ámbito)