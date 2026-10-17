El riesgo país volvió a subir y alcanzó los 648 puntos por la caída de los bonos argentinos

Los activos argentinos cerraron una semana marcada por las turbulencias de Wall Street, con pérdidas en los bonos de deuda y una nueva suba del riesgo país, que alcanzó los 648 puntos básicos, cerca de sus niveles máximos del año.

De acuerdo con Infobae, los bonos Globales retrocedieron un 1,6% durante la semana, mientras que los Bonares perdieron un 0,9%. En consecuencia, el indicador elaborado por JP Morgan aumentó 59 puntos.

El escenario estuvo condicionado por las elevadas tasas de interés en Estados Unidos, los datos de inflación superiores a las expectativas y el aumento del precio internacional del petróleo.

Dólar estable y recuperación de reservas

A diferencia de los bonos, la Bolsa porteña logró terminar la semana con una leve mejora. El índice S&P Merval avanzó un 0,7%, impulsado principalmente por las acciones de empresas energéticas.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró a $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue llegó a $1.555.

Por su parte, el Banco Central compró USD 642 millones durante la semana, lo que contribuyó a que las reservas internacionales brutas alcanzaran los USD 50.236 millones.

Los analistas advirtieron que las condiciones financieras internacionales y la incertidumbre política local continúan afectando a los títulos argentinos y dificultan el acceso al financiamiento.