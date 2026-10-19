El riesgo país toca su techo anual y marca 675 puntos

El retroceso de los títulos en dólares arrastró al índice hasta los 675 puntos básicos, desvaneciendo los mínimos conseguidos a mediados de año gracias a la acumulación de reservas y la mejora en la nota soberana.

Detrás del salto asoma una combinación explosiva: un escenario financiero internacional dominado por la volatilidad, la debilidad en el nivel de actividad local y la sombra de la discusión electoral que anticipa los comicios de 2027.

La tensión también se trasladó al plano cambiario con leves subas en el dólar oficial y los financieros, mientras que las acciones argentinas que operan en Wall Street arrancaron la rueda en terreno negativo, a contramano de los principales índices norteamericanos y en medio de un esperado rebalanceo metodológico del panel líder local de la mano de MSCI.

(Con información de La Nación)