El gobierno ratificó el superávit financiero durante septiembre

Con este nuevo saldo favorable, la administración central acumuló en los primeros nueve meses del año un superávit primario estimado en el 1,2% del Producto Bruto Interno y un superávit financiero del 0,3% del PIB.

A través de sus redes sociales, el ministro Luis Caputo destacó que la dinámica mensual estuvo impulsada por unos ingresos totales que ascendieron a $15.884.585 millones (con un incremento interanual del 36,5%) y una rigurosa contención del gasto primario, el cual se ubicó en $14.456.945 millones.

En términos reales, las erogaciones primarias registraron una retracción interanual del 0,9%, evidenciando el sostén de la disciplina fiscal frente a compromisos ineludibles y mayores costos operativos en sectores clave como el energético —afectado por el encarecimiento global del gas debido al conflicto en Medio Oriente— y las transferencias a universidades en cumplimiento de los acuerdos vigentes.

Por su parte, el análisis detallado del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) complementó que la mejora interanual del superávit financiero superó el 200% nominal respecto a septiembre del año previo, impulsada por un incremento de los recursos tributarios y una baja real en el pago de intereses de la deuda.

(Con información de Perfil)