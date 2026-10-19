Salta: más de mil comercios bajaron sus persianas desde fines de 2023

Más de mil comercios cerraron sus puertas en la ciudad de Salta desde fines de 2023, según informó el subsecretario de Ingresos Públicos de Rentas Municipales, Marcelo Baggio, quien reconoció que la crisis económica está afectando a la actividad comercial.

En Pelo y Barba por Aries, el funcionario señaló que el número de establecimientos que dejaron de funcionar es significativo en comparación con los registros habituales de cierres.

“Desde fines de 2023 a ahora, más de mil comercios han cerrado. Es una crisis que afecta a los comercios y por eso queremos asistirlos”, expresó Baggio.

El subsecretario aclaró que, durante ese mismo período, se registraron más habilitaciones que cierres, aunque no precisó la cantidad de nuevos establecimientos comerciales.

Sin embargo, remarcó que el volumen de cierres representa una señal de preocupación para el sector, en un contexto económico que dificulta el sostenimiento de numerosos emprendimientos.

La Municipalidad prepara una jornada para comerciantes

En este escenario, Rentas Municipales anunció la tercera edición del Circuito del Comerciante, una iniciativa destinada a acercar los servicios municipales a los vecinos y facilitar la regularización de establecimientos.

Baggio explicó que, después de dos jornadas realizadas en Dino Saluzzi, la actividad se trasladará a la zona norte de la ciudad.

Durante el operativo, los comerciantes podrán recibir asesoramiento sobre habilitaciones, regímenes tributarios, certificados de libre deuda y planes de pago.

También participarán áreas de Ambiente, Habilitaciones Comerciales, Policía y Bomberos, con el objetivo de centralizar los trámites necesarios para el funcionamiento de los negocios.

El funcionario destacó que muchos comerciantes desconocen la existencia de exenciones tributarias a las que podrían acceder al habilitar sus establecimientos.

“Queremos estar cerca de ellos y brindarles toda la información para que el emprendedor pueda nuevamente salir adelante y tener su comercio en regla”, manifestó.

La Municipalidad prevé que los asistentes puedan iniciar e incluso finalizar determinados trámites durante la jornada, evitando traslados entre distintas dependencias.