Alerta en Salta: fuertes vientos podrían alcanzar ráfagas de 90 km/h

Una alerta por vientos fuertes rige este lunes 19 de octubre para sectores de la Puna, el departamento Los Andes y los Valles Calchaquíes, donde se esperan velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en algunos puntos.

La advertencia comprende zonas de Cachi, Molinos, La Poma, Cafayate y San Carlos, donde las condiciones meteorológicas podrían complicar la circulación vehicular y las actividades al aire libre.

Uno de los principales riesgos es la presencia de polvo en suspensión, que puede reducir considerablemente la visibilidad en rutas y caminos de altura.

Recomendaciones ante los vientos fuertes

Frente a estas condiciones, se recomienda evitar las actividades al aire libre, especialmente en zonas elevadas y expuestas a las ráfagas.

También es importante asegurar techos, chapas, carteles y otros elementos que puedan desprenderse por la fuerza del viento.

Para quienes deban circular por rutas de la Puna o los Valles Calchaquíes, se aconseja reducir la velocidad y extremar las precauciones, debido a la posible disminución de visibilidad por el polvo.

Asimismo, se recomienda mantenerse alejados de postes, cables caídos, árboles y estructuras que puedan resultar inestables.

En las zonas rurales, las medidas preventivas incluyen proteger a los animales, asegurar los cobertizos y resguardar los cultivos ante las condiciones previstas.

La alerta tiene vigencia para este lunes y las condiciones pueden variar durante la jornada, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas antes de viajar.