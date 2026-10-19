Salta firmará convenios con el CFI para facilitar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas

El gobernador Gustavo Sáenz encabezará este lunes 19 de octubre la firma de convenios estratégicos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinados a fortalecer el acceso al financiamiento y mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Salta.

El encuentro contará con la presencia del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y se realizará desde las 11 en la sede de UTHGRA, en el marco de la jornada CLAVES – Herramientas para competir.

La actividad está orientada a promover el desarrollo productivo provincial mediante instrumentos de financiamiento, asistencia técnica y articulación entre el sector público y privado.

Financiamiento y herramientas para las empresas

La jornada se extenderá hasta las 16 y contará con paneles dedicados al financiamiento para el desarrollo, la eficiencia energética y el fortalecimiento de las cadenas de valor.

También se abordarán las herramientas del Fondo de Garantía del CFI y del Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL), mecanismos destinados a facilitar el acceso al crédito de las empresas.

Los convenios apuntan a generar nuevas oportunidades para el sector productivo salteño, especialmente para las MiPyMEs que buscan ampliar sus actividades y mejorar su competitividad.

El acto podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de Salta.