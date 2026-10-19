Argentina: el 97% de los adolescentes va a la escuela, pero solo el 19% aprende lo esperado

Argentinos por la Educación advierte que, pese a la alta escolarización, la mayoría no reúne las condiciones de trayectoria y conocimientos mínimos en Lengua y Matemática.
Educación19/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Solo 19 de cada 100 adolescentes argentinos de 15 años están escolarizados, avanzaron sin repetir ni abandonar y alcanzan los conocimientos mínimos esperados en lectura y matemática, según un informe de Argentinos por la Educación.

En Pelo & Barba, por Aries, Sol Alzú, analista de datos y economista de la organización, explicó que el estudio combina la permanencia escolar, la trayectoria educativa y los resultados de las pruebas PISA.

El contraste resulta significativo: el 97% de los adolescentes de 15 años asiste a la escuela, una de las tasas más altas de la región, solamente por detrás de Chile.

Además, el 77% llega a esa edad sin haber repetido ni abandonado. Sin embargo, al incorporar los conocimientos mínimos en las dos áreas evaluadas, el porcentaje cae al 19%.

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Argentina está séptima entre nueve países analizados

Alzú precisó que Argentina ocupa el séptimo lugar entre nueve países latinoamericanos incluidos en el estudio.

Uruguay encabeza la comparación, con 35 de cada 100 adolescentes que cumplen todas las condiciones, seguido por Chile, con 34.

La investigadora remarcó que Argentina tiene el tercer PBI per cápita más alto del grupo analizado, pero presenta resultados educativos inferiores a los de otros países con menor riqueza por habitante.

Entre ellos mencionó a Brasil, Colombia, México y Perú.

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Las dificultades educativas también alcanzan a las provincias

Alzú aclaró que el informe no ofrece resultados desagregados para Salta, porque trabaja con datos nacionales de PISA.

No obstante, señaló que las pruebas Aprender permiten observar dificultades de aprendizaje en todas las provincias argentinas.

La especialista insistió en que el desafío ya no consiste solamente en conseguir que los adolescentes permanezcan en las aulas, sino en garantizar que efectivamente aprendan.

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