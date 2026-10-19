Argentina lleva 17 años de caída en los aprendizajes y ningún gobierno logró revertirla

La caída del rendimiento educativo en Argentina no responde a una situación reciente, sino a una tendencia que se extiende desde 2009 y atraviesa administraciones de distintos signos políticos, según advirtió Sol Alzú, analista de datos y economista de Argentinos por la Educación.

La especialista explicó, en Pelo & Barba, por Aries, que los resultados de las evaluaciones internacionales muestran un deterioro sostenido en los aprendizajes de los estudiantes argentinos.

“Hay algo que trasciende los gobiernos y lamentablemente es la cuestión vinculada a los aprendizajes, que vienen cayendo desde 2009”, afirmó.

De acuerdo con su análisis, Argentina perdió terreno en lectura, matemática y ciencias, mientras otros países de la región consiguieron mejorar sus indicadores.

La falta de continuidad de las políticas educativas

Alzú sostuvo que uno de los problemas es la dificultad para mantener las políticas educativas a través de diferentes gestiones.

“Viene un gobierno, implementa una política, viene otro, la cambia, y así sucesivamente”, explicó.

La investigadora remarcó que los cambios en educación necesitan continuidad para producir resultados sostenidos, aunque aclaró que no necesariamente deben transcurrir décadas para observar mejoras.

Menos inversión nacional, pero el financiamiento no explica todo

La especialista también se refirió al financiamiento educativo y señaló que, según los estudios de la organización, la inversión nacional lleva cuatro años consecutivos por debajo del 1% del Producto Bruto Interno.

Además, indicó que la inversión nacional cayó alrededor de un 40% desde 2023, de acuerdo con los datos que maneja Argentinos por la Educación.

Sin embargo, aclaró que períodos de mayor financiamiento tampoco garantizaron mejoras sostenidas en los resultados de aprendizaje.

Para Alzú, superar el deterioro exige políticas educativas estables, seguimiento de resultados y medidas que atiendan las dificultades concretas de las escuelas.