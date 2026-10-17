Bullying, grooming y violencia: capacitaron a 90 estudiantes de Salta para prevenir situaciones de riesgo

Cerca de 90 estudiantes de Salta Capital y La Caldera participaron de talleres preventivos sobre bullying, grooming y distintas formas de violencia, organizados por la Secretaría de Seguridad de la Provincia.

Las jornadas se realizaron en el Colegio 2 de Abril Nº 1582, de Capital, con la participación de 60 alumnos de primer año, y en la Escuela Juana Moro de López Nº 4077, de La Caldera, donde asistieron 30 estudiantes de sexto grado.

Durante las actividades se abordaron las consecuencias del acoso escolar, los riesgos del grooming y la importancia de reconocer situaciones de violencia, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas.

Los capacitadores también brindaron herramientas para identificar señales de alerta, actuar ante situaciones de riesgo y promover el uso responsable de celulares y redes sociales.

Otro de los temas fue la violencia de género, con información sobre el marco legal vigente y los recursos disponibles para solicitar asistencia.

Los encuentros incluyeron videos, materiales informativos y espacios de intercambio con los alumnos, además de la participación de docentes y directivos.

La iniciativa estuvo a cargo de la Dirección General de Prevención y Abordaje Territorial, como parte de las acciones de prevención que desarrolla el Ministerio de Seguridad en establecimientos educativos.