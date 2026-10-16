Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó a ADP suspender el paro docente en Salta

La Subsecretaría de Trabajo de Salta dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación Docente Provincial (ADP) y el Ministerio de Educación, tras el anuncio de un paro de 72 horas previsto para los días 20, 21 y 22 de octubre.

A través de la Resolución 1801, fechada este viernes 16 de octubre, el organismo intimó al sindicato a dejar sin efecto las medidas de fuerza y movilizaciones anunciadas mientras se desarrolla la instancia de negociación.

La conciliación comenzará a regir a las 00 del martes 20 de octubre y tendrá una duración inicial de 15 días hábiles administrativos, con posibilidad de prórroga por otros cinco días.

Convocaron a una audiencia para el jueves

La resolución establece una audiencia presencial para el jueves 22 de octubre, a las 10, en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en Buenos Aires 141, en la ciudad de Salta.

El objetivo será abrir una instancia de diálogo entre ADP y el Ministerio de Educación para abordar los reclamos presentados por el gremio.

Además, el organismo intimó al Ministerio de Educación a abstenerse de tomar represalias contra los trabajadores representados por ADP en relación con el conflicto.

La disposición advierte que el incumplimiento de las intimaciones puede dar lugar a sanciones previstas en la legislación laboral.