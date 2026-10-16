“Momentáneamente”, ADP suspendió el paro docente de 72 horas en Salta

La Asociación Docente Provincial (ADP) confirmó este viernes que suspende el paro docente de 72 horas anunciado para los días 20, 21 y 22 de octubre, luego de que el Gobierno de Salta dictara la conciliación obligatoria.

A través de un comunicado firmado por su secretario general, Fernando Mazzone, el sindicato informó que acatará la Resolución 1801 de la Subsecretaría de Trabajo y participará de la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación.

“Con responsabilidad y respetando los pasos legales correspondientes, comunicamos que se suspende momentáneamente la medida de fuerza por 72 horas”, expresó ADP.

El conflicto continuará en una mesa de negociación

La conciliación obligatoria comenzará a regir el martes 20 de octubre y tendrá una duración inicial de 15 días hábiles administrativos, con posibilidad de extenderse otros cinco.

La primera audiencia está prevista para el jueves 22 de octubre, a las 10, en la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en Buenos Aires 141.

El gremio aclaró que la suspensión del paro es temporal y se mantendrá mientras se desarrolla el procedimiento de conciliación, en el que se discutirán los reclamos docentes.

De esta manera, queda sin efecto la medida de fuerza prevista para la próxima semana, aunque el conflicto entre ADP y el Ministerio de Educación continúa abierto.