Alumnos de escuelas técnicas de Salta comenzaron sus pasantías en una empresa petrolera

Son estudiantes de Aguaray, Tartagal y General Mosconi que realizarán prácticas en la refinería de Pan American Energy, en el departamento San Martín.
Educación17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Estudiantes de escuelas técnicas del norte de Salta comenzaron sus pasantías en Pan American Energy (PAE), la empresa petrolera que opera en el departamento San Martín.

Los jóvenes pertenecen a las escuelas técnicas Nº 3109, 3113, 3135, 3136 y 3143, ubicadas en Aguaray, Tartagal y General Mosconi. Fueron seleccionados para realizar prácticas profesionalizantes vinculadas con los procesos de la industria petrolera.

La iniciativa busca que los alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación técnica, conocer el funcionamiento de una empresa del sector energético y sumar experiencia en un entorno real de trabajo.

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Según informó el Ministerio de Educación y Cultura de Salta, las pasantías forman parte de un convenio con Pan American Energy establecido mediante la Resolución Nº 262/22.

El programa apunta a fortalecer la formación de los futuros técnicos y facilitar su acercamiento al mundo laboral, especialmente en una región donde la actividad hidrocarburífera tiene una presencia importante.

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