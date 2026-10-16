ADP pidió sanciones éticas para médicos de Más Salud por denuncias de maltrato a docentes

La Asociación Docente Provincial (ADP) formalizó un nuevo reclamo contra Más Salud, la empresa encargada de realizar controles de medicina laboral a empleados públicos de Salta. El secretario general del gremio, Fernando Mazzone, solicitó al Colegio de Médicos de la Provincia que intervenga ante las reiteradas denuncias de malos tratos.

Según informó ADP a través de sus redes sociales, la presentación fue dirigida al presidente del Colegio, Sergio Beretta, y pide que se aplique el Código de Ética Profesional a los médicos de la firma señalados por estas situaciones.

“Desde ADP no vamos a tolerar este destrato a ningún trabajador de la provincia”, expresó el sindicato, que reclamó una respuesta urgente.

Un conflicto que lleva meses

El reclamo no es nuevo. En agosto, ADP se manifestó frente a Más Salud y cuestionó tanto el trato recibido por los trabajadores como las dificultades para acceder a juntas médicas, especialmente en el interior provincial.

Mazzone había advertido en Pelo y Barba, por Aries, que las denuncias también alcanzaban a situaciones sufridas por policías, personal de salud y otros empleados estatales.

El dirigente sostuvo que, pese a los reclamos anteriores, los problemas continuaban y anticipó que acudiría al Colegio de Médicos. La presentación difundida ahora por el gremio concreta ese anuncio.

La denuncia contra Más Salud también forma parte del petitorio que motivó la convocatoria al paro docente de 72 horas previsto originalmente para el 20, 21 y 22 de octubre. Sin embargo, este viernes la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó suspender la medida de fuerza.