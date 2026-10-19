Salta implementará en 18 departamentos un programa para mejorar el cuidado y la alimentación infantil

El Gobierno de Salta aprobó un convenio con el Ministerio de Capital Humano de la Nación para implementar el Programa Federal de Primera Infancia, una iniciativa destinada a fortalecer el cuidado y desarrollo integral de niños pequeños y el acompañamiento de sus familias.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 684/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial.

El acuerdo fue suscripto entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, encabezado por Mario Mimessi.

Qué departamentos están incluidos

El programa se implementará en 18 departamentos: Anta, Cachi, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, General Güemes, General San Martín, Iruya, Capital, La Poma, Los Andes, Metán, Molinos, Orán, Rivadavia, Rosario de Lerma, San Carlos y Santa Victoria.

La iniciativa contempla acciones para promover el desarrollo infantil desde la gestación hasta los cuatro años, así como intervenciones de acompañamiento en hogares con embarazadas y niños pequeños.

También prevé mejoras de calidad en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), especialmente en materia de nutrición, formación del personal, infraestructura y cuidado.

Cómo se financiará el programa

El convenio contempla transferencias de fondos no reintegrables provenientes de financiamiento internacional, mediante préstamos vinculados al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial.

Entre sus mecanismos se incluyen aportes condicionados al cumplimiento de metas, recursos por niño atendido en los centros seleccionados y financiamiento para el acompañamiento familiar.

El anexo contempla como referencias máximas 2.725 cápitas mensuales provinciales y 2.995 familias acompañadas durante la implementación, sujetas a los procesos de validación correspondientes. Estas cifras no equivalen a beneficiarios ya incorporados.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2029, con un período adicional para concluir las actividades que permanezcan en ejecución.