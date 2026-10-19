Salta tendrá un fuerte cambio de temperatura esta semana: ¿se terminan las lluvias y vuelve el calor?

Después de un fin de semana marcado por el frío, las lluvias y la humedad, Salta comienza este lunes 19 de octubre con una mejora en las condiciones del tiempo, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada.

De acuerdo con el pronóstico actualizado a las 6:12 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 17°.

Para la mañana, tarde y noche se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de apenas 0% a 10%. Durante la tarde, el viento podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

¿Cuándo volverá el calor a Salta?

El ascenso de las temperaturas comenzará a sentirse desde el martes 20 de octubre, cuando se espera una máxima de 21°, con una mínima de 10°.

Sin embargo, el miércoles 21 llegará el cambio más importante, con una máxima prevista de 27°, es decir, diez grados más que este lunes.

El jueves se mantendrán las condiciones cálidas, con temperaturas de entre 14° y 27°, mientras que el viernes la máxima descenderá levemente hasta los 26°.

Para el sábado se esperan 24° y el domingo 25 volverá a sentirse un descenso térmico, con una máxima de 18°.