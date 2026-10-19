Pasos fronterizos: Sico continúa cerrado y Jama es la alternativa para cruzar a Chile

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió este lunes 19 de octubre el estado de los principales pasos fronterizos que conectan la región con Chile, Bolivia y Paraguay, junto con los horarios de circulación y las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

El reporte indica que el paso de Sico permanece cerrado para todo tipo de vehículos, mientras que Socompa continúa habilitado exclusivamente para el tránsito ferroviario.

Pasos fronterizos con Chile

El paso de Sico, ubicado en Salta, se encuentra cerrado al tránsito vehicular. Para la zona se pronostica cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 1° y 9° y vientos de 35 kilómetros por hora.

Por su parte, Socompa permanece habilitado únicamente para el transporte ferroviario, sin autorización para la circulación de vehículos. Allí se esperan temperaturas de entre 2° y 8°, con vientos que alcanzarán los 76 kilómetros por hora.

La alternativa habilitada para vehículos es el paso de Jama, ubicado en Jujuy, que funcionará de 8 a 20. La temperatura mínima prevista es de -5° y la máxima de 13°, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

Cómo están los cruces hacia Bolivia

En la frontera con Bolivia, Defensa Civil informó que el puente internacional de Aguas Blancas se encuentra habilitado las 24 horas.

El servicio de chalanas de Aguas Blancas también figura como habilitado, aunque el parte consigna un horario de 7 a 9 y menciona como referencia habitual la franja de 7 a 19. Por esta diferencia, se recomienda confirmar el horario operativo antes de viajar.

En cuanto al paso de Salvador Mazza, el reporte oficial lo señala como habilitado durante las 24 horas.

Para las zonas fronterizas del norte salteño se prevén condiciones mayormente nubladas, con lloviznas en Aguas Blancas y temperaturas de entre 14° y 18°.

Paso a Paraguay: Misión La Paz habilitado

El paso internacional de Misión La Paz, que conecta Argentina con Paraguay, también se encuentra habilitado para vehículos y peatones.

El horario de funcionamiento informado para este lunes es de 7 a 20, con temperaturas previstas entre 18° y 26° y cielo nublado.

Recomendaciones para quienes viajen

Defensa Civil recomienda llevar DNI o pasaporte vigente, contar con la documentación del vehículo al día y verificar el estado de los pasos antes de emprender el viaje.

También aconseja circular con precaución por las posibles lloviznas, la presencia de niebla y las fuertes ráfagas de viento en sectores de alta montaña.