Demoras en vuelos de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Salta

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta opera con normalidad este lunes 19 de octubre, aunque varios vuelos de Aerolíneas Argentinas presentan demoras tanto en sus arribos como en sus partidas.

Según el tablero de Aeropuertos Argentina, consultado alrededor de las 8:18, cinco vuelos registraban modificaciones en sus horarios, con retrasos de entre cinco y 50 minutos.

Qué vuelos llegan demorados a Salta

Entre los arribos, se registran las siguientes modificaciones:

AR 1492 , procedente de Ezeiza: previsto para las 9:05, con llegada estimada a las 9:10.

AR 1496 , desde Aeroparque: programado para las 12:25, con llegada estimada a las 13:10.

AR 1794, procedente de Iguazú: previsto para las 16:00, con llegada estimada a las 16:20.

Las partidas que presentan retrasos

En cuanto a las salidas desde Salta, aparecen dos servicios afectados:

AR 1497 , con destino a Aeroparque: previsto para las 13:10 y demorado hasta las 14:00.

AR 1795, con destino a Iguazú: programado para las 16:50, con salida estimada a las 17:10.

A pesar de estas modificaciones, no se informaron restricciones generales en las operaciones del aeropuerto, que permanece habilitado durante las 24 horas.

Se recomienda a los pasajeros consultar el estado actualizado de sus vuelos con las aerolíneas y presentarse en la terminal con al menos dos horas de anticipación.