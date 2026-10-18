Día de la Madre con frío y lluvia en Salta: cuándo volverá a salir el sol

El Día de la Madre se celebra este domingo 18 de octubre en Salta con frío, cielo cubierto y lluvias, un panorama poco favorable para los festejos al aire libre y los almuerzos familiares en patios y jardines.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 9° y la máxima apenas alcanzará los 16°.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%. Por la tarde continuará la inestabilidad, mientras que para la noche se anuncian lloviznas.

La humedad alcanza el 99%, acompañada de una visibilidad reducida a tres kilómetros.

¿Cuándo volverán el sol y el calor?

El panorama comenzará a mejorar a partir del lunes 19 de octubre, cuando la temperatura máxima subirá a 18°. Será el comienzo de una recuperación gradual después de un fin de semana frío y lluvioso.

El martes 20 se esperan 21°, mientras que el miércoles 21 llegará el mayor ascenso térmico, con una máxima de 27°, ofreciendo condiciones más agradables para las actividades al aire libre.

El jueves y el viernes las máximas rondarán los 26°, mientras que el sábado se prevén 24°.

Así, quienes planeaban celebrar el Día de la Madre al aire libre tendrán que estar atentos a las lluvias de este domingo, aunque el frío comenzará a despedirse desde el lunes y el calor regresará con más fuerza a mitad de semana.