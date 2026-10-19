Luz en Salta: aprobaron las tarifas de octubre y confirmaron la continuidad de los subsidios

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta aprobó los cuadros tarifarios de electricidad correspondientes a octubre de 2026, tanto para los usuarios con subsidios como para quienes pagan el precio pleno del servicio.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 1770/2026, publicada este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia, aunque los valores corresponden al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre.

La disposición contempla una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) de EDESA, limitada al 1,47%, de acuerdo con el índice inflacionario utilizado por el organismo.

Qué pasará con los subsidios de electricidad

Uno de los puntos destacados es la continuidad de la tarifa social provincial y de las bonificaciones destinadas a los hogares comprendidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Para octubre, los usuarios incluidos en el régimen nacional tendrán una bonificación del 75% sobre el precio de la energía correspondiente al consumo base: un 50% de descuento general y un 25% adicional extraordinario.

El consumo que supere el bloque subsidiado será facturado al precio sin subsidio.

Además, el organismo ratificó la vigencia de la tarifa social provincial, destinada a usuarios que cumplen determinadas condiciones socioeconómicas.

Por otra parte, la Resolución 1773/2026 aprobó el nuevo cuadro tarifario de ESED, empresa que presta servicios eléctricos en localidades no integradas a la red convencional. En ese caso, el expediente contempla un ajuste del 1,24% para las categorías tarifarias.

La actualización del componente de distribución no debe confundirse con el aumento final de cada factura, que depende de los consumos, los cargos aplicables y la situación de subsidios de cada usuario.