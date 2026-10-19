Castraciones gratuitas: dónde estarán los móviles municipales del 19 al 23 de octubre

La Municipalidad de Salta informó el cronograma de los dos móviles de castración para la semana del lunes 19 al viernes 23 de octubre, con atención en distintos barrios de la ciudad.

El servicio funcionará de 8:30 a 13, con turnos que deben solicitarse previamente por WhatsApp. El Móvil 1 tendrá un cupo de 30 atenciones diarias, mientras que el Móvil 2 contará con 40.

Dónde estará el Móvil 1

Lunes 19: barrio Solís Pizarro, Las Guineas 1760. Turnos: 3874565870.

Martes 20: barrio Roberto Romero, centro vecinal de Apeninos y Mercedes Guerra, manzana 140, lote 11. Turnos: 3874565870.

Miércoles 21: barrio Tres Cerritos, terreno del centro vecinal, en calle Los Manzanos, entre Raulíes, Pinos y pasaje Los Gladiolos. Turnos: 3874592515.

Jueves 22: barrio Democracia, plaza de la Salud, manzana 365. Turnos: 3874531007.

Viernes 23: barrio 15 de Febrero, manzana X, lote 17. Turnos: 3876135892.

El Móvil 2 atenderá toda la semana en Vicente Solá

La segunda unidad permanecerá instalada del 19 al 23 de octubre en el playón deportivo del barrio Vicente Solá, ubicado en Mitre 2568.

Los interesados podrán solicitar turnos por WhatsApp a los números 3872102659 o 3874861402.

Desde el municipio recordaron que la atención se realiza únicamente con turno previo, por lo que se recomienda gestionar la reserva antes de acercarse al lugar.