Cambió la forma de sacar turnos en el Hospital Materno Infantil: WhatsApp dejó de funcionar

El Hospital Público Materno Infantil de Salta informó que modificó el sistema de solicitud de turnos para consultas médicas. A partir de ahora, los pacientes deberán realizar el trámite a través del chat disponible en la página web del establecimiento.

La principal novedad es que el número de WhatsApp que se utilizaba anteriormente fue dado de baja y ya no recibe mensajes, por lo que las familias deberán utilizar los nuevos canales habilitados.

Cómo sacar un turno por internet

Para solicitar una consulta, los pacientes deberán ingresar a www.aonorte.gob.ar desde un celular o computadora y seleccionar el ícono del chat ubicado en la esquina inferior derecha.

Luego deberán seguir las indicaciones del sistema y tener disponible una fotografía del DNI del paciente y, cuando corresponda, la derivación médica.

El chat funciona de lunes a viernes, de 8 a 14.

Desde el hospital advirtieron que reciben en ocasiones más de mil mensajes diarios, por lo que las respuestas pueden demorar.

Qué hacer si no se tiene acceso a internet

Las personas que no cuenten con conexión podrán gestionar sus turnos llamando al 0800-555-7755.

El cambio responde a modificaciones en los costos que Meta, propietaria de WhatsApp, aplica a las organizaciones que utilizan su plataforma.

Después de casi tres años de funcionamiento, el hospital decidió trasladar la atención a un chat propio, sin costo adicional para los usuarios.

Las autoridades aclararon que el período de transición ya terminó, por lo que las solicitudes deben canalizarse exclusivamente por la página web o mediante la línea telefónica habilitada.