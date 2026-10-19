Régimen Penal Juvenil: nuevos requisitos para los profesionales que supervisan causas

El Ministerio de Justicia de la Nación estableció nuevas exigencias administrativas para los profesionales encargados de supervisar causas dentro del Régimen Penal Juvenil, en el ámbito de la justicia nacional y federal.

La decisión se publicó este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial mediante la Disposición 1/2026 de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal.

La norma aprueba un modelo obligatorio de declaración jurada de incompatibilidades, requisitos y compromiso de funciones para los integrantes y aspirantes al Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.

Qué deberán acreditar los profesionales

El régimen contempla la participación de especialistas con formación académica en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones y trabajo social.

La nueva disposición establece que la declaración jurada será obligatoria antes de formalizar la inscripción, incorporarse al registro o recibir causas para su supervisión.

La exigencia también alcanza a los profesionales que ya se encuentran desempeñando esas funciones, quienes deberán presentar el documento dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la medida.

El Ministerio de Justicia fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar idoneidad, transparencia y ausencia de incompatibilidades que puedan afectar el desempeño profesional.

La disposición forma parte de la implementación de la Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil, pero no modifica las penas ni establece nuevos criterios de responsabilidad penal para adolescentes.