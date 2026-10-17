Para la justicia, Cordeyro se suicidó

La Unidad Fiscal integrada por Santiago López Soto, Daniel Espilocín y Ramiro Ramos Ossorio concluyó que el excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro murió por una “conducta autolesiva”. Es decir, se suicidó. Su cuerpo había sido hallado el 11 de octubre de 2025 en una ladera posterior del cerro Elefante, en San Lorenzo. Los fiscales desestimaron las actuaciones y aseguraron que no encontraron “elementos que permitan atribuir responsabilidad penal a terceras personas”. Aunque sobre los principales cuestionamientos a la investigación de parte de la familia Cordeyro, la información oficial guardó silencio.

La investigación del MPF

Para despejar dudas de la muerte del hombre que fue encontrado muerto unos días después de que tuviera un cruce público con el procurador Pedro García Castiella por la causa de Jimena Salas en donde lo mando a “guardar silencio”; el parte oficial detalla que “se contempló desde el inicio distintas hipótesis, incluida la intervención criminal”. También aseguran que además de la participación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), participaron la Policía de Salta, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, “además de peritos propuestos por la familia”.

Los fiscales indicaron en la entrevista que se analizaron más de 30 cámaras públicas y privadas, y que pudieron reconstruir el recorrido de Cordeyro desde la ciudad de Salta hasta San Lorenzo. Donde afirman que dejó su Volkswagen Suran gris en Güemes y Mitre y siguió a pie hacia el cerro Elefante, donde finalmente fue encontrado. Aseguran que en San Lorenzo el ex comisario estaba solo, que llegó sin paradas imprevistas, acompañantes ni que otra persona subiera al auto. Indicaron además que el vehículo no tenía signos de violencia ni forzamiento.

En cuanto a la autopsia aseguraron que los estudios médicos y criminalísticos pudieron establecer que la muerte se produjo por “asfixia por ahorcamiento, sin que se identificaran lesiones defensivas ni otros indicadores que permitieran sostener la participación de terceras personas”. Reforzaron dicha afirmación con el estudio anatomopatológico que “confirmó improntas producidas en vida compatibles con el mecanismo de ahocadura”. En cuanto a la forma de fallecimiento, los fiscales nombraron además otros tres elementos: la soga, la sangre y el alcohol como parte del fuego que se habría provocado en el lugar.

Respecto a ello indicaron que las sogas halladas en el lugar tienen características de clase similares a las encontradas en su casa (trenzado sintético, color blanco con detalles negros). Biología Molecular Forense halló sangre compatible con el perfil genético de Cordeyro en la soga, incluidos los nudos que la sujetaban al árbol, y en sus zapatillas.

El incendio

Los fiscales también se refirieron al incendio que se suscitó días previos a que apareciera el cuerpo de Cordeyro en el cerro Elefante y aseguraron que se esclareció.

Informaron que el 9 de octubre de 2025, al mediodía, se registró un incendio de pastizales en el cerro que afectó unas 4,5 hectáreas. Los primeros llamados al 911 se produjeron a partir de las 12:16. Los informes de Bomberos y de la Policía Federal, indicaron, concluyeron que fue intencional y que se utilizó un acelerante, detectado por un perro especializado.

En cuanto al fuego en la zona, señalaron que ubicaron el inicio del fuego en el lugar donde aparecieron el celular y los cuchillos de Cordeyro y que la combustión no se desarrolló en el sitio exacto donde luego se encontró el cuerpo. Un fragmento de botella plástica llevó a un alcohol etílico de 500 cm³ cuya compra, un mes antes, indicaron, figura en la cuenta de “Vea Ahorro” de Cordeyro, pagada con una tarjeta a nombre de Trinidad Socorro Chávez, su esposa. La Fiscalía argumentó entonces que el fuego fue iniciado por él mismo.

La autopsia psicológica

En cuanto a la autopsia psicológica, indicaron que lo describió como una persona fuertemente orientada a “la familia, el deber, la responsabilidad y el servicio”. En este punto sumaron que “también destacó una conducta caracterizada por reiteradas consultas sobre la causa judicial por el homicidio de Jimena Salas, en la cual se encontraba investigado el exesposo de su hija”. Según los fiscales, el contenido de su teléfono revela preocupación por el resultado del proceso y por las líneas investigativas del Ministerio Público.

La Fiscalía también insistió en que Cordeyro aportó información sobre los hermanos Saavedra para esa causa, lo que surgiría de los metadatos de fotografías de sus domicilios y su vehículo tomadas con un teléfono asociado a su perfil de Facebook. Respecto a ello indicaron que se registraron conversaciones con integrantes de la fuerza, entre ellas con un exjefe de la Policía de Salta, sobre un resultado positivo de ADN vinculado a la investigación.

Los cuestionamientos de la familia

El extenso comunicado, sin embargo, no se pronuncia sobre las dudas que la familia compartió en medios. Como por ejemplo sobre cómo pudo cometer dos mecanismos de suicidio al mismo tiempo. Si bien el parte asegura que el cuerpo no presenta signos de lesiones defensivas ni otros indicadores”, no se refiere a las “tres costillas quebradas” ni a la “falta de presencia de humo en los pulmones” de las que habló la familia. Si bien el parte habla de “las celdas y ubicación del celular” en el lugar, no informó nada respecto a los últimos minutos del alto “intercambio de datos” que la misma fiscalía advirtió que eran compatibles con una “videollamada”.