Salta: los ciudadanos pueden presentar observaciones sobre la continuidad de Vittar en la Corte

El Gobierno de Salta abrió el procedimiento de participación ciudadana para la postulación de Sergio Fabián Vittar como juez de la Corte de Justicia, ante la próxima finalización de su mandato en el máximo tribunal provincial.

La convocatoria permite que ciudadanos, colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones sociales presenten adhesiones, observaciones o consideraciones sobre el magistrado.

El procedimiento se desarrolla en el marco de la Ley Provincial 8311 y contempla la publicación de los antecedentes personales y profesionales del postulante.

Las presentaciones pueden realizarse en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ubicada en Santiago del Estero 2291, planta baja, de lunes a viernes de 8 a 14, o mediante el correo [email protected].

El plazo establecido es de 15 días hábiles administrativos, contados desde el día siguiente a la tercera y última publicación oficial de la convocatoria.