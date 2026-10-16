Acosaba por WhatsApp a la hija de su pareja

Un hombre de 29 años fue detenido y acusado de grooming tras el allanamiento de su casa en Cerrillos. Según la investigación, el sospechoso, pareja de la madre de la víctima, habría mantenido contactos de contenido sexual por WhatsApp con una adolescente de 15 años. Durante el procedimiento se secuestraron todos los dispositivos con información digital de interés para la causa.

La denuncia inició por el alerta que informó una profesional de la salud y la fiscal de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo investigó el caso hasta dar con que se trataba de la pareja de la madre de la adolescente .De acuerdo con la fiscal, las conversaciones incorporadas al expediente indicarían que el investigado habría pedido a la joven fotografías y videos íntimos. También le habría manifestado intenciones de índole sexual y habría intentado tener encuentros a solas.

A partir de la investigación se ordenó el allanamiento en el que se secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. El hombre quedó detenido, como lo solicitó la fiscal para resguardar las pruebas y evitar posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación, como la eliminación de evidencia digital o la continuidad del contacto con la víctima.

En los próximos días se formalizará la audiencia de investigación penal preparatoria, en la que será imputado como presunto autor del delito de grooming, previsto en el artículo 131 del Código Penal.