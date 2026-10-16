Quedó detenido el salteño acusado de millonarias estafas con criptomonedas

El denunciado y buscado, Nicolás Mendioroz Juncosa quedó detenido ayer en Buenos Aires luego de ser extraditado. Así lo confirmó a Aries el abogado de tres de los denunciantes, Gabriel Fanjul.

Mendioroz Juncosa se encontraba prófugo desde hace cuatro años, pero hace unos días fue detenido por Interpol en Australia. Con su llegada al país finalmente fue puesto bajo custodia mientras se coordina su traslado a Salta.

La detención se ejecutó luego de que la jueza de Garantías, Claudia Puertas, rechazara de manera tajante un último intento de la defensa del denunciado para frenar la orden de captura internacional. Los abogados de Mendioroz Juncosa habían intentado negociar la suspensión temporal de la detención a cambio de ofrecer un inmueble como garantía real. Sin embargo, la fiscalía advirtió que la propiedad declarada pertenece a un condominio y que el fiador —padre del acusado— posee únicamente el 50% indiviso de la misma, una condición económica y jurídica que no había sido explicitada al tribunal y que dificultaba su eventual ejecución judicial.

Por estos motivos la jueza Puertas consideró que la fianza ofrecida era insuficiente y no lograba despejar el evidente peligro de fuga. Así fue como horas antes de que llegara al país la justicia local ordenó dejar sin efecto la inscripción de la caución y dispuso que cualquier revisión de garantías se discutirá cara a cara en una audiencia formal, una vez que el imputado sea trasladado y se encuentre a disposición efectiva de los tribunales salteños.

Las denuncias por estafas con cripto

La causa judicial contra Nicolás Mendioroz Juncosa se remonta al año 2021, momento en el que comenzó a captar fondos de inversionistas. Utilizando la fachada de supuestas operaciones de inversión con criptomonedas, el acusado llegó a administrar de miles de dólares destinados a la compra de bitcoin.

La dinámica de inversión colapsó cuando los damnificados dejaron de percibir los retornos prometidos y perdieron total rastro de sus fondos. Según fuentes ligadas a la causa, el monto reclamado por denunciantes supera los 170.000 dólares.

Con la detención de ayer, Mendioroz Juncosa será imputado por presuntas estafas y administración fraudulenta. Dicha imputación quedó pendiente ya que antes de que se realice la audiencia, en el 2022, el hombre abandonó Salta.