Atropelló y arrastró a un hombre hasta causarle la muerte en Villa Luján: quedó con prisión preventiva

Un hombre de 37 años quedó con prisión preventiva acusado de atropellar y arrastrar con una camioneta a otro hombre, de 40 años, que posteriormente falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en Villa Luján, en la ciudad de Salta.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 3 de octubre, en la intersección de las calles O’Higgins y Maravilla. Según la investigación, tras una discusión, la víctima fue embestida y arrastrada por una camioneta cuyo conductor se retiró del lugar.

El hombre sufrió graves lesiones en la cabeza, el tórax y el abdomen. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

Lo identificaron por las cámaras de seguridad

La investigación incluyó el análisis de cámaras públicas y privadas y la declaración de testigos, lo que permitió identificar al presunto conductor y el vehículo involucrado.

El sospechoso se presentó voluntariamente en la Fiscalía el 14 de octubre, donde quedó detenido. También se secuestró la camioneta investigada.

El fiscal penal Santiago López Soto lo imputó provisionalmente por homicidio simple y solicitó su prisión preventiva.

El juez Pablo Farah hizo lugar al pedido, por lo que el acusado permanecerá detenido mientras avanza la investigación.