Nación extendió hasta diciembre de 2027 el programa para regularizar inmuebles estatales ocupados

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 10 de diciembre de 2027 la vigencia del Programa de Regularización de Ocupaciones de Inmuebles del Estado Nacional (PROIEN).

La decisión fue oficializada este lunes 19 de octubre mediante la Resolución 53/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada en el Boletín Oficial.

El programa fue creado en octubre de 2024 como una herramienta para regularizar administrativamente situaciones de ocupación de inmuebles pertenecientes al Estado nacional.

Originalmente tenía una vigencia de 24 meses. Ahora, el organismo dispuso extender su funcionamiento para dar continuidad a los mecanismos existentes.

Qué permite el programa

La iniciativa busca encauzar las relaciones administrativas vinculadas con ocupaciones preexistentes y mejorar la gestión del patrimonio inmobiliario nacional.

En los fundamentos de la resolución, la AABE sostiene que la experiencia acumulada desde la creación del programa hizo conveniente mantener esta herramienta y optimizar su funcionamiento.

La prórroga no significa que los ocupantes adquieran automáticamente la propiedad de los inmuebles, ni constituye una autorización general para nuevas ocupaciones.