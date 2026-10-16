“Fonkys Juniors”: sortearán el tribunal que juzgará por homicidio a miembros de una hinchada de fútbol

Cinco adultos y un menor identificados como barras bravas del club Central Norte y del grupo los “Fonkys Juniors”, están acusados de asesinar a José Humberto Guaymás el 19 de octubre de 2024. Este viernes se realizó una audiencia previa al debate oral y público en la que la jueza de garantías Gabriela González decidió que los imputados permanezcan detenidos, inclusive quien era menor de edad al momento de los hechos, actualmente con prisión domiciliaria. La Oficina Judicial sorteará próximamente el tribunal que juzgará el caso, según confirmó uno de los abogados al finalizar la audiencia.

La hipótesis fiscal sostiene que esa tarde de octubre, durante un partido de fútbol amateur disputado en la cancha de Villa Esperanza, se produjo un violento enfrentamiento entre simpatizantes de los equipos Villa Cristina y La Mora. Cuando se retiraban del predio los de Villa Cristina, comenzaron los insultos y agresiones con la hinchada rival.

Según la investigación, varios integrantes del grupo conocido como los “Fonkys juniors” exhibieron armas de fuego y efectuaron múltiples disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Oscar Humberto Guaymás, quien fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde falleció tres días después.

Tiago Benjamín Sare Resina, Fausto Ulises Cañizares y Juan Manuel González, están imputados como coautores del delito de homicidio triplemente agravado, por el uso de arma de fuego, por la participación de un menor y en ocasión de un espectáculo deportivo. También se les imputó la portación ilegítima de armas.

En relación al menor que tenía 17 años al momento del hecho, se requirió juicio como coautor del delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y en ocasión de un espectáculo deportivo

Ariel Rolando Cruz está considerado por la fiscalía como partícipe necesario del delito de amenazas con arma, mientras que Jalil Nicolás Sare Resina enfrenta la acusación de tenencia ilegítima de arma de guerra.

Defensor busca salida alternativa

El abogado de Jalil Sare Resina, Ricardo Belbruno, dialogó con Aries y dijo que insistirá con el pedido de una probation, también conocida como suspensión del juicio prueba, una alternativa en el derecho penal que permite frenar un proceso judicial antes de llegar a juicio oral.

En ese sentido indicó: “por la plataforma fáctica y jurídica, entendemos que nos encontramos bajo uno de los supuestos en el cual podemos acceder a una probation, de acuerdo a los términos del artículo 76b del código sustantivo”.

Remarcó que la posibilidad se permite solo ante determinados delitos que no son de gravedad: “en este caso sería tenencia ilegítima de arma. Nuestro asistido no tiene antecedentes condenatorios y la pena en expectativa no es elevada. Podríamos acceder mediante regla de conducta y más adelante solicitar el sobreseimiento”.

En el juicio se aplicará el régimen penal juvenil

Belbruno se refirió a la situación del imputado que era menor de edad y explicó que en este tipo de casos “normalmente reciben una pena sensiblemente menor a una persona que ya alcanzó la mayoría de edad, porque se entiende que no alcanzó el nivel de madurez que se requiere para entender los actos”.

“Sin perjuicio de ello, lo que se produce cuando están imputados un mayor y un menor, al mayor normalmente se le agrava la pena. Se entiende que se valió de la edad del menor para cometer delito. Además, moralmente no corresponde involucrar a menores”, agregó.